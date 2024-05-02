Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
15:40
Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşı ile emekliler ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Mayıs emekli maaşı ödeme takvimi…