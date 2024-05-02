Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından emekliler tarafından temmuz zam oranı hesaplanmaya başlandı.