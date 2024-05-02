Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:40

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri netleşti. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşı ile emekliler ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Mayıs emekli maaşı ödeme takvimi

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

Mayıs ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Sosyal medyada gündeme gelen emekliye ek zam iddialarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu. Ekim ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Peki, Kasım ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte yanıtı…

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından emekliler tarafından temmuz zam oranı hesaplanmaya başlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri değişti mi, ne zaman ödenecek?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

SON DAKİKA