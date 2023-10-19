Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

Mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Mobil veya Şube'den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 20.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %4,02 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.

Kampanyadan ilk kez Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 13.10.2023 tarihinden önce açık Axess, Wings veya Free kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Her Akbanklı kredi kartı açılışından sonra taksitli avans limitleri doğrultusunda, kampanya süresi boyunca sadece 1 kez sıfır faizli, Taksitli Avans kullanabilir.

Taksitli Avans, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilir. ATM'lerimizde ise tek seferde 4.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Kullanılabilecek Taksitli Avans tutarı; kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlandırılmıştır.