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Haberler Fotohaber Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:32

Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

Nakite sıkışanlar dikkat! Bazı bankalar ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan müşterilerine finansal destek sunmak için harekete geçti. DenizBank, Garanti, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Bu bankalar acil nakit ihtiyacı olanlara 10.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar sıfır faizli ve taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Bu uzun vadeli kampanyalar, faizsiz kredi arayanlara ilaç gibi gelecek. İşte DenizBank, Garanti, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank faizsiz kredi başvuru şartları

Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

Son dönemde banka faiz oranları artarken ekonomik açıdan sorun yaşayan vatandaşlara ilaç gibi gelecek bir adım atıldı. Bazı bankalar faizsiz kredi kampanyası hayata geçirdi.

Daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar, adeta yarışırcasına yeni müşterilerine özel faizsiz kredi sunmaya başladı.

Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

0 faizle kredi kampanyası başlatan bankalar DenizBank, Garanti, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank olarak açıklanabilir.

Bu bankalar en az 10.000 TL, en yüksek 20.000 TL olacak şekilde sıfır faizli kredi kampanyalarını duyurdu.

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Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

Söz konusu kampanyalardan yararlanma şartları da açıklandı. Ancak acil nakit ihtiyacı olan kişilerin başvuruda bulunmak için acele etmek gerekiyor. Çünkü bazı bankaların kampanyası için başvuru tarihlerinde son günlere girildi.

İşte DenizBank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank faizsiz kredi başvuru şartları…

Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

AKBANK BAŞVURU ŞARTLARI

Akbank, mobilden Akbanklı olanlara özel 20.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avans sunuyor. Bu avans 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullanılabiliyor.

Kampanyadan 13 Ekim – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve 26.11.2023 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

26.11.2023 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 30.11.2023 tarihine kadar faydalanabilecektir.

Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilir.

Bankalar 0 faizli 10.000 TL ve 20.000 TL kredi kampanyasını duyurdu! İşte başvuru şartları

Mobilden Akbanklı olma sürecini başlatmış ancak hata almış veya süreci şubeden tamamlamış katılımcılar da kampanyadan yararlanabilir. Mobil veya Şube'den Akbanklı olanlar Şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr, wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartına başvurulabilir.

Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 20.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki tüm Taksitli Avans taleplerinde %4,02 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı geçerli olacaktır.

Kampanyadan ilk kez Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan Akbanklılar yararlanabilir. 13.10.2023 tarihinden önce açık Axess, Wings veya Free kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Her Akbanklı kredi kartı açılışından sonra taksitli avans limitleri doğrultusunda, kampanya süresi boyunca sadece 1 kez sıfır faizli, Taksitli Avans kullanabilir.

Taksitli Avans, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilir. ATM'lerimizde ise tek seferde 4.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Kullanılabilecek Taksitli Avans tutarı; kartın kullanılabilir nakit avans limiti, tek işlem limiti ve günlük işlem limiti ile sınırlandırılmıştır.

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