Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? (BEGYO) Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:45

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 870 milyon TL olacak. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Batı Ege Gayrimenkul hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.