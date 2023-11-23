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Haberler Fotohaber Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? (BEGYO) Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:45

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? (BEGYO) Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SPK yeni hafta yayınlanan bülteninde Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzını onayladı. Şirketin talep toplama tarihleri, dağıtılacak lot sayısı, hisse fiyatı ve kodu araştırılıyor. Hisse satın almak isteyen yatırımcılar, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?'' sorularına yanıt arıyor. Şirketin halka arzının büyüklüğü 870 milyon TL olacak. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemi başlanacakken, daha sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Batı Ege Gayrimenkul hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, talep toplama süreci hakkında detaylar.

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Şirket, talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi araştırılıyor. Şirketin halka arzında aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HALKA ARZI ONAYLANDI!

Sermaye Piyasası Kurulu, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BATI EGE GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?
1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BATI EGE GAYRİMENKUL HANGİ BANKALARDA VAR?
Cuma gününe kadar banka bilgilerinin gelmesi bekleniyor.

Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? BEGYO Batı Ege Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BATI EGE GAYRİMENKUL TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Batı Ege Gayrimenkul şirketi talep toplama tarihleri henüz belirlenmemiş durumda. Şirketin talep toplama tarihleri belli olduğunda eklenecektir.
Şirketin talep toplama tarihlerinin 29-30 Kasım'da başlaması bekleniyor.

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