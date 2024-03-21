BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

PETROL YÜKSELDİ AKARYAKITA ZAM GELDİ

Petroldeki yükselişler mazot ve benzin fiyatı tarafına zam olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geldi. Akaryakıt fiyatları için en son 6 gün önce gelen zamda benzin fiyatı yurt genelinde 42 TL'yi aşarken mazot fiyatı da 41 TL'yi aştı. Bugünkü zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?