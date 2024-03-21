Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:16

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, dünkü kayıplarını toplayarak yükselişine kaldığı yerden devam etti. Söz konusu yükselişlerden etkilenen benzin ve mazot fiyatı da bugün gelen zam ile yükseldi. Peki zam sonrası 21 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatları için bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Mazot ve benzin fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'te neler yaşanıyor?

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

PETROL YÜKSELDİ AKARYAKITA ZAM GELDİ

Petroldeki yükselişler mazot ve benzin fiyatı tarafına zam olarak yansıdı. Bugün itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geldi. Akaryakıt fiyatları için en son 6 gün önce gelen zamda benzin fiyatı yurt genelinde 42 TL'yi aşarken mazot fiyatı da 41 TL'yi aştı. Bugünkü zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,34 TL zam geldi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam geldi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte il il tablolar:

SON DAKİKA