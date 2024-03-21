Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
09:16
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Akaryakıta zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları kaç TL?
Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, dünkü kayıplarını toplayarak yükselişine kaldığı yerden devam etti. Söz konusu yükselişlerden etkilenen benzin ve mazot fiyatı da bugün gelen zam ile yükseldi. Peki zam sonrası 21 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar...