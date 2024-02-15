Bitcoin 26 ayın zirvesini gördü: 52 bin doları aştı

BİTCOİN 26 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırımların artışının sürmesiyle yükselişini sürdürüyor. Bitcoin 52 bin doların üzerini test ederek son 26 ayın en yükske seviyesini görmüş oldu. BTC en son Aralık 2021 tarihinde bu düzeylerde seyrediyordu. Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin devam etmesinin yanı sıra büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler Bitcoin'deki artışı destekleyen bir etmen olarak dikkat çekiyor.