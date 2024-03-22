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Haberler Fotohaber Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:41

Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı BRENT tarafındaki fiyatlamalardan etkilenerek yükseldi. Bugün de LPG fiyatı için gelen zam ile fiyatlar tekrar değişti. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrolde devam eden yukarı yönlü seyrin, benzin ve motorin fiyatları tarafında yeni bir fiyat değişikliğine neden olup olmadığını merak ediyor. Peki 85 doların üzerinde işlem gören brent petrol neleri fiyatlıyor? Söz konusu fiyatlamalar akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, dün gelen zam ile 5 günün ardından tekrar değişti. LPG fiyatı da bugün gelen zam ile 13 gün sonra güncellenmiş oldu. Peki benzin, mazot ve LPG fiyatları zam sonrası ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı?

Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Mart ayında motorin fiyatları (mazot fiyatı) 3 kez, benzin ve LPG fiyatı 2 kez güncellendi. Akaryakıt fiyatları, yaşanan değişiklikler sonrası yükseldi. Petrolde yaşanan artışla gelen değişikliklerin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki BRENT, son 4 ayın zirvesinde seyrederken akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası LPG fiyatı kaç TL oldu?

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Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI YÜKSELDİ

Benzin fiyatı için dün gelen 1,34 TL'lik zam sonrası fiyatlar, İstanbul'da 43 TL'yi, İzmir ve Ankara'da 44 TL'yi aştı. Yeni bir indirim, zam yok.

İstanbul 43,44 TL
Ankara 44,20 TL
İzmir 44,40 TL

Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI 42 TL'Yİ AŞTI

Motorin fiyatları için dün gelen 1,11 TL'lik zammın ardından fiyatlar, İstanbul'da 42 TL, Ankara'da 43 TL, İzmir'de ise 44 TL'yi aştı. Yeni bir indirim, zam yok.

İstanbul 42,98 TL
Ankara 43,80 TL
İzmir 44 TL

Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
LPG FİYATI İÇİN ZAM GELDİ
LPG fiyatı için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 0,45 TL zam geldi. Yeni bir indirim, zam yok.
İstanbul 22,47 TL
Ankara 22,37 TL
İzmir 22,01 TL
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