Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
09:41
Benzin ve mazot fiyatı BRENT tarafındaki fiyatlamalardan etkilenerek yükseldi. Bugün de LPG fiyatı için gelen zam ile fiyatlar tekrar değişti. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrolde devam eden yukarı yönlü seyrin, benzin ve motorin fiyatları tarafında yeni bir fiyat değişikliğine neden olup olmadığını merak ediyor. Peki 85 doların üzerinde işlem gören brent petrol neleri fiyatlıyor? Söz konusu fiyatlamalar akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…