Petrol fiyatları 4 ayın zirvesinde! LPG fiyatı için zam geldi! 22 Mart 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, dün gelen zam ile 5 günün ardından tekrar değişti. LPG fiyatı da bugün gelen zam ile 13 gün sonra güncellenmiş oldu. Peki benzin, mazot ve LPG fiyatları zam sonrası ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı?