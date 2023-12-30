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Haberler Fotohaber 5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:10

5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihi son dakika belli oldu. Çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınır alınmaz gündeme gelen 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi ile ilgili araştırma yaparken Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi 4,7 milyon vatandaşın hesaplarına yatmaya başlıyor. Peki; Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ödeme tarihi...

5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emeklilere ödemelerin yapılacağı tarih merak konusuydu. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Akabinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ödeme tarihi açıklaması geldi. 4.5 milyonu aşkın emekliye bir kereliğine mahsus yapılacak ikramiye ödemesi, maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Peki, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri takvimi...

5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili süreç tamamlandı.

Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi için kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 4,7 milyon çalışan emekli 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

Bu gelişme sonrası gözler çalışan emekliye bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL ödeme tarihleri takvimine çevrildi.

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5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışan emekliye ikramiye tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasında "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE 29 ARALIK'TA HESAPLARDA!

Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi, 27 Aralık Çarşamba günü Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı (4A-4B-4C) 5 bin TL tutarındaki ikramiye ödemesi, 29 Aralık 2023 Cuma günü yani bugün banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

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