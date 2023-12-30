5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:10
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihi son dakika belli oldu. Çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınır alınmaz gündeme gelen 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi ile ilgili araştırma yaparken Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi 4,7 milyon vatandaşın hesaplarına yatmaya başlıyor. Peki; Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ödeme tarihi...