5000 TL Emekli ikramiyesi BUGÜN ödeniyor! SSK, Bağ-Kur 5 bin TL Çalışan emeklilere ikramiye yattı mı, ne zaman, saat kaçta yatacak?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emeklilere ödemelerin yapılacağı tarih merak konusuydu. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Akabinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ödeme tarihi açıklaması geldi. 4.5 milyonu aşkın emekliye bir kereliğine mahsus yapılacak ikramiye ödemesi, maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Peki, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri takvimi...