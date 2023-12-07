Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İlk düzenlemeden yararlanamayan kişilere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan kanun teklifi kapsamında 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyeden yararlanacak. Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerini de kapsayan çalışmada sona gelindi. Gözler 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri takvimi için Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan son dakika açıklamalarında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte son durum ve gelişmeler...