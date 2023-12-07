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Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:37 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:48

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İlk düzenlemeden yararlanamayan kişilere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan kanun teklifi kapsamında 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyeden yararlanacak. Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklilerini de kapsayan çalışmada sona gelindi. Gözler 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri takvimi için Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan son dakika açıklamalarında. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte son durum ve gelişmeler...

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda hazırlanan kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Yeni düzenleme ile çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin çalışan emekli ikramiyeden yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın son durumu araştırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih merak ediliyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi hakkında yapılan o açıklama…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

6 Aralık 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi.

Yeni asgari ücret ve enflasyonla mücadele gibi ekonomi başlıklarının ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Çalışan emekliye ikramiye ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik.'' dedi.

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Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayında belirlenen tarihlerde ödendi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5000 TL ikramiye çalışan emeklilere verilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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