Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinde son dakika gelişmeleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.