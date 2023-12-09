Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi son dakika: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekliler ikramiye kapsamına dahil edilirken 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak merak edildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırmasına çıktı. Emekli ikramiyeleri, maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Hatırlanacağı üzere çalışmayan emeklilere 11-14 Kasım tarihlerinde ikramiyeler yatırılmıştı. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, o konu hakkında son dakika gelişmeleri ve ödeme takvimi…