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Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi son dakika: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 23:20

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme takvimi son dakika: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekliler ikramiye kapsamına dahil edilirken 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak merak edildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırmasına çıktı. Emekli ikramiyeleri, maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Hatırlanacağı üzere çalışmayan emeklilere 11-14 Kasım tarihlerinde ikramiyeler yatırılmıştı. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, o konu hakkında son dakika gelişmeleri ve ödeme takvimi…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi son dakika: Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödeme tarihleri

İkramiye ödemeleri son durum gelişmeleri ile yaklaşık 5 milyon emeklinin gündemindeki yerini koruyor. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ve Bakan Işıkhan, ikramiye düzenlemesi ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emekliler ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesini de içeren 86 maddelik torba yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Peki Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi son dakika: Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödeme tarihleri

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Çalışan emekliye ikramiye ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çalışan emeklilerimizde serzenişe sebep olan konuya da el attık. Çalışan emeklilerimizin de hesabına 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız. Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğal gaz tüketim desteğini düzenli yardımlara dahil ettik.'' dedi.

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Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi son dakika: Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödeme tarihleri

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayında belirlenen tarihlerde ödendi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5000 TL ikramiye çalışan emeklilere verilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni talimatı doğrultusunda düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi son dakika: Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödeme tarihleri

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi son dakika: Çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödeme tarihleri

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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