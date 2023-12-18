ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

İkramiye ödemeleri son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye düzenlemesi için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları yakından ediliyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesi 86 maddelik torba teklifine eklendi. Meclis Genel kurulunda 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...