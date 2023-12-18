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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:07

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti mi?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınmıştı. Geri sayım devam ederken 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırması yapıyor. Aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine ikramiye ödemesi yapılması Meclis komisyonunda kabul edilmişti. Emekli ikramiyeleri, belirlenen tarihlerde maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

İkramiye ödemeleri son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye düzenlemesi için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları yakından ediliyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına dahil edilen çalışan emekliler ödemelerin ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Çalışan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemesi 86 maddelik torba teklifine eklendi. Meclis Genel kurulunda 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi. Peki Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASAYA EKLENDİ

Çalışan emekliye ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu'ndan geçti. 5 bin TL ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Ancak bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinin 25 Aralık tarihine kadar sona ermesi bekleniyor. Buna göre, toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşüleceği tahmin ediliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

86 maddelik torba yasa ile beraber 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı.

Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi göz önünde bulundurulduğunda çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak.

Düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemelerin 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılması bekleniyor.

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