ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınmıştı. Geri sayım devam ederken 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırması yapıyor. Aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine ikramiye ödemesi yapılması Meclis komisyonunda kabul edilmişti. Emekli ikramiyeleri, belirlenen tarihlerde maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılacak. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...