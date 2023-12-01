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Haberler Fotohaber Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 11:03

Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilen ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Şimdi tüm gözler Resmi Gazete sayısında. Geri sayım sürerken Bakan Vedat Işıkhan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak, kimler yararlanacak? İşte, tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

Emeklilere 5000 TL ikramiye son durum gelişmeleri çalışan binlerce emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak hayata geçirilen çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye hesaplara yatırıldı. Ancak kapsam dahilinde olmayan çalışan emekliler ikramiye alamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika talimatı ile iki bakanlık harekete geçti. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi yönündeki düzenleme Meclis'ten geçti. Resmi Gazete sayısı bekleniyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ödeme tarihleri takvimi son dakika gelişmeleri…

Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERİN HESAPLARINA GEÇTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını zorlayarak milyonlarca emekliyi rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesini masaya getirdi.

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Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi 11-14 Kasım tarihlerinde ödendi.

Düzenlemenin maliyeti 60 milyar TL'yi aşarken, dul ve yetim de hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı. Burada yüzde 75 hissesi olan 3750 TL, yüzde 50 hissesi olan 2500 TL ve yüzde 25 hissesi olan dul ve yetime 1250 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı.

Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.

Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.

Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Emeklilerin bu sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Kendisine iletilen bilgiler üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

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