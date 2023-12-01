Son Dakiika Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi | 4A, 4B, 4C Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ardından çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Çalışan emeklileri de kapsayacak şekilde genişletilen ikramiye düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Şimdi tüm gözler Resmi Gazete sayısında. Geri sayım sürerken Bakan Vedat Işıkhan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatırılacak, kimler yararlanacak? İşte, tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C Çalışanlara 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…