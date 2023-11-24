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Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:43

Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. Tek seferlik ödeme, belirlenen tarihlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesaplarına yatırıldı. Ancak çalışan emekliler 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına alınmamıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çalışan emekliler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara bu konuda çalışma yapmaları için talimat verdi. Peki; çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

''Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-14 Kasım tarihleri arasında milyonlarca emeklinin hesabına yatırıldı. 5 bin TL ikramiye çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olarak ödendi. Şimdi de çalışan emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emekli vatandaşlar için talimat verdi. Peki, Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman? İşte son durum…

Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.

Talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. SGK, 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme yaptı.

SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.

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Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

DUL VE YETİMLER DE YARARLANDI!

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre;

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

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