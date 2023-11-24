Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi, ne zaman?

Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. Tek seferlik ödeme, belirlenen tarihlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesaplarına yatırıldı. Ancak çalışan emekliler 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına alınmamıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çalışan emekliler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara bu konuda çalışma yapmaları için talimat verdi. Peki; çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...