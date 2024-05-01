Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
09:44
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik haftanın üçüncü gününde de sürüyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "1 Mayıs Çarşamba bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları ayrı ayrı sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla 2.382 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?