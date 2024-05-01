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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 09:44

Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altında hareketlilik haftanın üçüncü gününde de sürüyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler "1 Mayıs Çarşamba bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları ayrı ayrı sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla 2.382 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları son durum 1 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan bu kıymetli maden, bir süredir aşağı yönlü ivme kaydediyor. Bu sebeple yatırım yapmak isteyen kişiler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini yakın takibe almış durumda. Altının gram fiyatı, 2.382 TL'den, 22 ayar bilezik 2.186 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…

Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.097,00

SATIŞ (TL) 16.340,00

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Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.028,00

SATIŞ (TL) 16.361,00

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Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 2.186,38

SATIŞ (TL) 2.337,26

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Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 2.288,49

SATIŞ (TL) 2.288,76

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