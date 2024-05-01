Canlı Altın Fiyatları 1 Mayıs 2024: Kapalı Çarşı verileri ile Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları son durum 1 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan bu kıymetli maden, bir süredir aşağı yönlü ivme kaydediyor. Bu sebeple yatırım yapmak isteyen kişiler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini yakın takibe almış durumda. Altının gram fiyatı, 2.382 TL'den, 22 ayar bilezik 2.186 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 Çarşamba Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…