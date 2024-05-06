Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:23
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor.Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 395 TL'ye yükseldi. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…