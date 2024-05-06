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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:23

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor.Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 395 TL'ye yükseldi. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 395 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 917 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.395,35

Satış: 2.395,80

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.293,74

Satış: 2.294,07

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MAYIS | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 15.330,25

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

Satış: 15.620,60

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