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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 06:17

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftayı selamladı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Mayıs Salı günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları iin kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Altının gramı bugün 2411 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısın yakinen takibine girdi. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.411 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 7 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.135,00

Satış: 16.379,00

ATA ALTIN

Alış: 16.167,00

Satış: 16.426,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.205,41

Satış: 2.346,39

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.325,29

Satış: 2.325,59

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CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 15.743,00

Satış: 15.996,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.908,00

Satış: 8.035,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.942,00

Satış: 4.017,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.411,00

Satış: 2.411,45

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