Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
06:17
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS SALI 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftayı selamladı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Mayıs Salı günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları iin kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Altının gramı bugün 2411 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?