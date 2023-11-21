Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:33

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi belirlenen tarihlerde 12 milyonu aşkın vatandaşın hesaplarına yatırıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesinden dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da yararlanırken Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekli çiftçiler faydalanamamıştı. Bu kapsamda ''Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?'' sorusu yanıt ararken 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler için bütçe sınırlarının zorlanması talimatını verdi. Peki; Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...