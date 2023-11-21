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Haberler Fotohaber ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:33

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi belirlenen tarihlerde 12 milyonu aşkın vatandaşın hesaplarına yatırıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesinden dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da yararlanırken Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekli çiftçiler faydalanamamıştı. Bu kapsamda ''Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?'' sorusu yanıt ararken 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler için bütçe sınırlarının zorlanması talimatını verdi. Peki; Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle hayata geçirilen emeklilere bayram ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında milyonlarca vatandaşın hesabına geçti. Sadece bu yıla özel olarak ödenen 5 bin TL ikramiye ödemesinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olan emekli çiftçiler faydalanamamıştı. Binlerce vatandaş konu hakkında araştırmalarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek düzenleme için talimat verildiği öğrenildi. Peki; Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman verilecek? İşte detaylar...

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.

Talimat doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. SGK, 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme yaptı.

SGK tarafından SSK'lılara 11-12-13 Kasım tarihlerinde, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara ise 14 Kasım'da toplam 61 milyar TL ödeme yaptı.

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ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE YARARLANDI!

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

EK DÜZENLEME İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatırlanacağı üzere çalışan emekliler, 5 bin TL ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadı.

ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Başkan Erdoğan talimat verdi! Çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek mi, ne zaman yatacak?

1.5 milyonu aşkın emekli çiftçi, AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini iletti.

Vatandaştan gelen talepler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

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