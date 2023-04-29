Giriş Tarihi: 29.04.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 10:00

CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CWENE CW Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

CW Enerji talep toplama işlemleri sona erdi. 26-27-28 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken CWENE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 108,60 TL olarak belirlenmişti. Peki, CW Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, CWENE CW Enerji halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.