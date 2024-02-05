Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:37
Deprem bölgeleri ihya olacak! CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm imkanlar seferber edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini, milletin tek yürek olarak depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayarak, bu yıl merkezi yönetim bütçesinden deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nda daha dirençli şehirlerin inşası için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettiklerini, bölgenin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.