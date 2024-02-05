Deprem bölgeleri ihya olacak! CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm imkanlar seferber edildi

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andığını, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilediğini belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini, milletin tek yürek olarak depremzedelerin yardımına koştuğunu hatırlatan Yılmaz, depremin yaşandığı ilk günlerde acil müdahaleler biter bitmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışmasıyla, afetin yaralarının kalıcı olarak sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.