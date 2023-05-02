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Haberler Fotohaber ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 18:24

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

Ücretsiz doğalgaz faturası araştırılmaya devam ediyor. Karadeniz gazının devreye alınması ardından Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 1 ay ücretsiz fatura ve 25 metreküplük indirim gündemdeki yerini koruyor. Doğalgaz bedava mı sorusu yanıt arıyor. Bu ay fatura gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Isınma, mutfak ve sıcak tüketimi üzerinde etkili olacak indirim dönemi gündemde. Doğalgaz ne zaman bedava, bu ay ücretsiz mi soruları yanıt arıyor. Fatura sorgulamaları başladı. Peki, bu ay doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz? İşte, detaylar…

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

Doğalgaz indirimi başladı mı, bu ay mı başlıyor soruları gündemdeki yerini aldı. Konutlara sağlanacak indirim Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarılmıştı. Doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi soruları yanıt ararken tarihler araştırılıyor. 2023 Nisan ayı faturasının gelip gelmeyeceği merak edilirken e-devlet üzerinden fatura sorgulamaları başladı. Peki, Doğalgaz ne zaman bedava mı, bu ay ücretsiz mi? İşte, tüm merak edilenler…

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

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