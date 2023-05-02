Giriş Tarihi: 02.05.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 18:24

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI VERİLECEK? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Doğalgaz bedava mı, fatura ücretsiz mi?

Ücretsiz doğalgaz faturası araştırılmaya devam ediyor. Karadeniz gazının devreye alınması ardından Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 1 ay ücretsiz fatura ve 25 metreküplük indirim gündemdeki yerini koruyor. Doğalgaz bedava mı sorusu yanıt arıyor. Bu ay fatura gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Isınma, mutfak ve sıcak tüketimi üzerinde etkili olacak indirim dönemi gündemde. Doğalgaz ne zaman bedava, bu ay ücretsiz mi soruları yanıt arıyor. Fatura sorgulamaları başladı. Peki, bu ay doğalgaz bedava mı, hangi ay ücretsiz? İşte, detaylar…