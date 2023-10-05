Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:15

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

Halka arz takvimi Ekim 2023 itibariyle gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından yayımlanan halka arz bülteni merak ediliyor. Halka arzlara katılmak isteyen vatandaşlar "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorulanına yanıt aramaya koyuldu. Geçtiğimiz eylül ayında Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim borsada işlem görmüştü. Ekim ayı SPK Meta Beton halka arzı onaylandı. Peki, Halka arz olmak isteyen şirketler hangileri? İşte, Ekim 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi...