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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?
Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:15

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

Halka arz takvimi Ekim 2023 itibariyle gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından yayımlanan halka arz bülteni merak ediliyor. Halka arzlara katılmak isteyen vatandaşlar "Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?" sorulanına yanıt aramaya koyuldu. Geçtiğimiz eylül ayında Simit Sarayı, Ada Gayrimenkul, Hat-San, Reeder Teknoloji, Gıpta Ofis ve Tarkim borsada işlem görmüştü. Ekim ayı SPK Meta Beton halka arzı onaylandı. Peki, Halka arz olmak isteyen şirketler hangileri? İşte, Ekim 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

Hisse senetleriyle ilgilenen vatandaşlar, Ekim ayı halka arz olacak şirketleri öğrenmek istiyor. Sermaya Piyasası Kurulu tarafından bu ay halka arz olacak hisseler arama motorlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz Eylül ayında talep toplama işlemlerini tamamlayan Reeder Teknoloji kod adı REEDR ile 9,30 TL'den yatırımcılara 43-44 lot dağıtımda bulundu. Halka arz olmak isteyen şirketler SPK onayı sonrası talep toplayacaklar. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Ekim ayında halka arz edilmesi beklenen şirketler hangileri? İşte, Ekim 2023 SPK bülteni ile halka arz takvimi...

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

SPK bültenine göre Ekim ayının ilk haftasında halka arz edilecek şirketler listesi merak ediliyor. Halka arz olmak isteyen şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, onay gelmesi durumunda belirlenen tarihler arasında talep toplamaya başlamaktadır. Bu noktada borsayı yakından takipeden yatırımcılar bu hafta halka arz olan şirketlerin listesini araştırıyor.

İşte Ekim ayı halka arz olması beklenen şirketler listesi;

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HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

MEKA BETON HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANDI!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

4 milyon 400 bin pay satışı ile arz olacağı duyurulan şirket, 25 TL satış fiyatı ile talep toplayacak. Şirketin halka arz ile birlikte halka açıklık oranı yüzde 27 olacak.

Meka Beton Santralleri için halka arz süreci 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında olacak.

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 GÜNCEL LİSTE! Ekim ayında halka arz olacak şirketler neler, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu ay hangi hisseler halka arz oluyor?

Ekim ayı halka arz olması beklenen şirketler listesi;

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