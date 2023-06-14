EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Gözler Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerine ilişkin ödeme tarihleri açıklamasına çevrildi. Bu noktada milyonlarca vatandaş tarihin yaklaşmasıyla "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiş son olarak ise yine bir düzenleme sonucunda ise bu tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükselmişti. şte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve detaylar.