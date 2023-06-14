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Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 23:44

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Gözler Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerine ilişkin ödeme tarihleri açıklamasına çevrildi. Bu noktada milyonlarca vatandaş tarihin yaklaşmasıyla "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiş son olarak ise yine bir düzenleme sonucunda ise bu tutar yüzde 82'lik artışla 2.000 TL'ye yükselmişti. şte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve detaylar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca konuya yönelik açıklamalar yapılmış ve bayram ikramiyesinin 2000 TL olduğunu belirtmişti. Son olarak ise İkramiyelerini alacak emeklilerin gözü Kurban bayramı emekli ikramiye 2023 ödeme tarihlerine çevrildi. Kurban Bayramı'nın 28 Haziran'da başlayacağı bilinirken emekli bayram ikramiyesi için de geri sayım sürüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 2023 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR 2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

Türkiye Yüzyılı'nın 2. Kabine Toplantısı, ekonomi ana gündemiyle 14 Haziran Çarşamba günü yani bugün toplanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıda, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da ele alınacak.

Bugün ödeme takvimi ve emekli ikramiyesi tutarının belirlenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

Ancak bayram ikramiyelerine yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar netleştikçe haberimizde yer verilecektir.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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