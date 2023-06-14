EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 SSK BAĞ-KUR ÖDEME TAKVİMİ TARİHLERİ || 4A 4B Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

Türkiye Yüzyılı'nın 2. Kabine Toplantısı, ekonomi ana gündemiyle 14 Haziran Çarşamba günü yani bugün toplanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki toplantıda, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da ele alınacak.

Bugün ödeme takvimi ve emekli ikramiyesi tutarının belirlenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

Ancak bayram ikramiyelerine yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar netleştikçe haberimizde yer verilecektir.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.