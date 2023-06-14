Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam gelecek mi soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye çıkarıldığının müjdesini vermişti. Şimdi masada yeni bir artış bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak edenler, ''Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağkurlular ödeme tarihleri ile zamlı tutarı sorguluyor. İşte, 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri ile konuşulan formüller…