Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

Ancak bayram ikramiyelerine yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar netleştikçe haberimizde yer verilecektir.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.