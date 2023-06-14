Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:55

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde ise Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam gelecek mi soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında bayram ikramiyesi tutarının 2 bin TL'ye çıkarıldığının müjdesini vermişti. Şimdi masada yeni bir artış bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak edenler, ''Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağkurlular ödeme tarihleri ile zamlı tutarı sorguluyor. İşte, 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika gelişmeleri ile konuşulan formüller…

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam gelecek mi sorularının yanıtı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında yüzde 82 artış yaşayan bayram ikramiyesi, bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde bu tutarı hesaplarında gören SSK ve Bağkur emeklileri şimdi ise Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberlerini yakın takibe aldı. Söz konusu ödemeler için masada yeni bir artışın bulunduğu kaydedildi. Yüzde 25 ya da yüzde 50 artış olmak üzere iki formül konuşuluyor. Peki, 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika haberleri ve ödeme tarihleri takvimi…

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Nisan'da 2 bin liraya çıkarılan ikramiyede yeni bir artış olabileceği de gündemde. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

Ancak bayram ikramiyelerine yapılacak zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar netleştikçe haberimizde yer verilecektir.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zam yapılacak mı? 2023 SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL?

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

SON DAKİKA