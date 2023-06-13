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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:26

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Emekli maaşı temmuz zammını beklerken 2023 haziran bayram ikramiyesi ödemeleri de gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu ile araştırılıyor. Emekli Sandığı, 4A SSK, 4B Bağkur tahsis numarasına göre SGK tarafından belirli tarihler arasında ödenecek emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile araştırılmaya başladı. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin ödeme müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zam var mı soruları yanıt arıyor. Son zammın ardından 2 bin TL'ye yükseltilen ödemeler yılda iki kez emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bayrama sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, erken mi ödenecek soruları gündemdeki yerini aldı. İlk Kabine Toplantısı sonrası ödemelere dair açıklanan müjde milyonlarca emekliyi sevindirdi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

EMEKLİ MAAŞI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

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