Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri takvimi

Emekli maaşı temmuz zammını beklerken 2023 haziran bayram ikramiyesi ödemeleri de gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu ile araştırılıyor. Emekli Sandığı, 4A SSK, 4B Bağkur tahsis numarasına göre SGK tarafından belirli tarihler arasında ödenecek emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile araştırılmaya başladı. Yılda iki kez ödenen ikramiyelerin ödeme müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…