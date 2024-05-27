Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

STATÜYE GÖRE ÖDENECEK

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.