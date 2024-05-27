Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 27.05.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
22:01
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı için araştırılıyor. Yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselen emekli bayram ikramiyesi 16 milyon emekli tarafından bekleniyor. Yılın ikinci dini bayramı öncesinde ikramiyeler ve Haziran ayı maaş ödemeleri hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...