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Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 27.05.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 22:01

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı için araştırılıyor. Yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükselen emekli bayram ikramiyesi 16 milyon emekli tarafından bekleniyor. Yılın ikinci dini bayramı öncesinde ikramiyeler ve Haziran ayı maaş ödemeleri hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Yüzde 50 zam sonrası 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı için bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı araştırılıyor. SGK çalışmaları tamamladı. İkramiyeler ve maaşlar bayramdan önce 16 milyon emeklinin hesabına yatırılacak. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Hükümet, yılın ikinci dini bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini ve maaşlarını yatıracak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Haziran ayında emeklilere yapılacak maaş ödemeleri bayram nedeniyle erken tarihe çekilecek.

Bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimine göre yatırılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

STATÜYE GÖRE ÖDENECEK

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Maaş zam döneminde emeklilerin ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Her iki bayramda verilen bayram ikramiyesi de 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

KİMLER YARARLANIYOR?

İkramiye ödemelerinden dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hisseleri oranında ödeme alacak.

Yüzde 75 oranında maaş alana 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranında maaş alana 1.500 TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı olan kişilere de iş göremezlik geliri derecesine göre ikramiye ödemesi yapılacak.

İki dosyadan maaş alan kişiler ise en yüksek dosyalarına göre ikramiye ödemesi alacak.

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