Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
12:25
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılını "emekliler yılı" olarak ilan edilmesinin ardından emekliler için birçok yeniliğe gidildi. Bunların en başında emekli zammı ve emekli ikramiyelerindeki artış geliyor. TBMM Adalet Komisyonunda 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle yapılan emekli bayram ikramiyesinde artış teklifi kabul edildi. Milyonlarca emekli ödeme takvimini sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?