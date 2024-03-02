Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:25

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2024 yılını "emekliler yılı" olarak ilan edilmesinin ardından emekliler için birçok yeniliğe gidildi. Bunların en başında emekli zammı ve emekli ikramiyelerindeki artış geliyor. TBMM Adalet Komisyonunda 8. Yargı Paketi görüşmeleriyle yapılan emekli bayram ikramiyesinde artış teklifi kabul edildi. Milyonlarca emekli ödeme takvimini sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? şeklindeki sorular Ramazan Bayramına kısa bir süre kala gündeme geldi. Milyonlarca emekliyi sevindiren zam haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Son olarak 8. Yargı Paketiyle birlikte kabul edilen artışın Ramazan Bayramı ikramiyesiyle zamlı yatırılması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyesi takvimi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

Son dakika haberine göre emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Bu sene Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri tarihlerinde olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi ön görülüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL?

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

SON DAKİKA