EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

4 MİLYON 689 BİN KİŞİ İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti: