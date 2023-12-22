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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 07:19

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ikramiye ödemeleri için vatandaşların gözü aralık ayına çevrilmişi. Yeni yıla az bir süre kala ödeme bekleyen binlerce emekli vatandaş konu hakkında gelişmeleri yakından takip ederken, 25 Aralık'ta bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, çalışan emeklilere ikramiye teklifinin yasalaşması bekleniyor. Peki, Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiye ödemeleri hakkında son gelişmeler!

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi. Bu noktada milyonlarca emekli konu hakkında son dakika gelişemlerini takip ederken, son dakika ayrıntıları haberimizde yer alıyor. işte, emekli ikramiye ödemeleri hakkında güncel son durum!

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti.

Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

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EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması ön görülüyor.

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

4 MİLYON 689 BİN KİŞİ İKRAMİYEDEN YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

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