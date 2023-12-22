EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMELERİ 2023-2024: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye ikramiye ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen ikramiye ödemeleri için vatandaşların gözü aralık ayına çevrilmişi. Yeni yıla az bir süre kala ödeme bekleyen binlerce emekli vatandaş konu hakkında gelişmeleri yakından takip ederken, 25 Aralık'ta bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, çalışan emeklilere ikramiye teklifinin yasalaşması bekleniyor. Peki, Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiye ödemeleri hakkında son gelişmeler!