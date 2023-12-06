Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:48

EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İlk etapta bir defaya mahsus sadece çalışmayan emeklilere verilen 100. Yıl ikramiyesi, daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de verileceği açıklanmıştı. 2023'ün son ayında ödemeler için gün sayan emekliler, ödeme takvimini merak ediyor. Peki, Emekli ikramiye ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, çalışan emekliye ikramiye ödemeleri planı…