Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:48

EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

5 Bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İlk etapta bir defaya mahsus sadece çalışmayan emeklilere verilen 100. Yıl ikramiyesi, daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emeklilere de verileceği açıklanmıştı. 2023'ün son ayında ödemeler için gün sayan emekliler, ödeme takvimini merak ediyor. Peki, Emekli ikramiye ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, çalışan emekliye ikramiye ödemeleri planı…

EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

5 milyona yakın emekliye ödemesi planlanan ikramiye ödemeleri için Aralık ayı itibariyle bekleyiş devam ediyor. 2023 Aralık ayı bitmeden ödemelerin hesaplara yatacağı ön görülüyor. 80 Maddelik torba yasaya eklenen ikramiye için geri sayım başladı. Peki,Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye ayın kaçında yatacak? İşte, tarih detayı...

EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

TORBA KANUNA EKLENDİ

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesine ilişkin madde ihdası Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Torba Kanuna eklendi.

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk etapta fiiilen çalışmayan emekliler için ödemesi yapılan emekli ikramiyesi şimdi ise çalışan emeklilere de verilecek. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuştu. İşte, Vedat Işıkhan'ın açıklaması;

"Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız"dedi.

EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

15 ARALIK'A KADAR YATIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnafla birlikte 4 milyon 689 bin çalışan tüm emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini de düzenleyen 86 maddelik Torba Yasa Teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifin Meclis'ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık'tan itibaren ödenmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından Meclis, 11 Aralıktan itibaren 2024 Bütçesinin görüşmelerine başlayacak

EMEKLİ İKRAMİYE ödemeleri bugün yatacak mı? Çalışan emeklilere 5 Bin TL ikramiye yattı mı, bu hafta mı ödenecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

"Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız. Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamaya 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız."

SON DAKİKA