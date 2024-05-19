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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 11:42

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı için araştırılıyor. Bu yıl ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Kurban Bayramı'na kısa süre kalırken ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Milyonlarca emekli 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam kararı sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olmuştu. Emekliler yılın ilk ikramiye ödemesini Ramazan Bayramı'nda hesaplarında gördü. Şimdi ise sıra yılın 2. ve son ödemesine geldi. Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı araştırılmaya başlandı. 3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi için Başkan Erdoğan açıklamaları mercek altına alındı. İşte Hesaplara yatacağı tarih hakkında son durum.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Emekli ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Buna göre, bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-15 Haziran haftası ödenmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimine göre yatırılacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli olduğunda haberimizde yer verilecek.

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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Buna göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 6 bin TL ödenecek.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.

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