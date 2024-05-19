Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 19.05.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
11:42
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı için araştırılıyor. Bu yıl ikramiyelere yüzde 50 zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Kurban Bayramı'na kısa süre kalırken ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Milyonlarca emekli 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?