Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: 3 BİN TL SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 50 zam kararı sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olmuştu. Emekliler yılın ilk ikramiye ödemesini Ramazan Bayramı'nda hesaplarında gördü. Şimdi ise sıra yılın 2. ve son ödemesine geldi. Kurban Bayramı'na geri sayım sürerken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı araştırılmaya başlandı. 3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi için Başkan Erdoğan açıklamaları mercek altına alındı. İşte Hesaplara yatacağı tarih hakkında son durum.