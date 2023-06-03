Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
08:49
Haziran ayına girilmesi itibariyle Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu noktada yılın ikinci ve son dini bayramına kısa bir süre kala emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna cevap aranmakta. Geçtiğimiz yıl kurban ikramiyesi 1100 TL yatarken bu yıl AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yüzde 82'lik artışla 2 bin TL'ye ulaşan emekli bayram ikramiyesi verileceğinin haberini paylaştı. Peki, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…