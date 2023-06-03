Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanıyor. Haziran ayının sonun tekabül eden Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Bu hususta yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Peki, emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihlerde? İşte, son dakika gelişmeleri…