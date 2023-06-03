Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:49

Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Haziran ayına girilmesi itibariyle Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu noktada yılın ikinci ve son dini bayramına kısa bir süre kala emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna cevap aranmakta. Geçtiğimiz yıl kurban ikramiyesi 1100 TL yatarken bu yıl AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yüzde 82'lik artışla 2 bin TL'ye ulaşan emekli bayram ikramiyesi verileceğinin haberini paylaştı. Peki, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yanıtı…

Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanıyor. Haziran ayının sonun tekabül eden Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Bu hususta yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Peki, emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihlerde? İşte, son dakika gelişmeleri…

Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR!

Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.

Yeni belirlenecek emekli ikramiyesi bayram öncesi hesaplara yatacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.

İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.

Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor? 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

MART AYINDA BAŞVURU YAPAN EYT'Lİ 2 İKRAMİYE ALACAK

EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan birisi bayram ikramiyeleri oldu. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi ödendi. Mart ayında başvuru yapan ve emekli maaşı yoğunluktan bağlanmayan EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

SON DAKİKA