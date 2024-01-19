SSK, Bağkur (4A, 4B) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başladı.

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak Meclis düzenlemeleri sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek. Yani düzenlemeler 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.