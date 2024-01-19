Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
07:39
SSK, Bağkur (4A, 4B) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024
En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Emekliye ek zam yüzde 5 olarak belirlenirken SSK, Bağkur emeklisinin yılın ilk yarısındaki zam oranı yüzde 42,6 oldu. Memur maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanırken gözler emekli maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. Zamlı emekli maaşları ve zam farklarının ödeme tarihleri de belli oldu. Peki; emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2024 Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri.