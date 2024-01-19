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Haberler Fotohaber SSK, Bağkur (4A, 4B) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:39

SSK, Bağkur (4A, 4B) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Emekliye ek zam yüzde 5 olarak belirlenirken SSK, Bağkur emeklisinin yılın ilk yarısındaki zam oranı yüzde 42,6 oldu. Memur maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanırken gözler emekli maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. Zamlı emekli maaşları ve zam farklarının ödeme tarihleri de belli oldu. Peki; emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2024 Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri.

SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ocak ayı ödemeleri başlarken milyonlarca emeklinin gözü emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağında. Zamlı aylıklar yılın ilk yarısında geçerli olacak ve Emekliler belirlenen tarihlerden itibaren zamlı maaşlarını alacak. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte 2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri…

SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

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SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başladı.

Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak Meclis düzenlemeleri sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.

Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek. Yani düzenlemeler 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? Emekli maaş farkları ödeme günleri Ocak 2024

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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