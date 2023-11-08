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Haberler Fotohaber Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri
Giriş Tarihi: 08.11.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 15:10

Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

Kasım ayının ortalarına doğru gelinirken emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerine dair açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında yer alan "Emekli maaşı ödeme günleri değişti." haberlerinin ardından kafası karışan milyonlarca emekliye kesin haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Peki; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? İşte, tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri...

Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

Emekli maaş ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündemini meşgul ediyor. Bilindiği üzere, Emeklilerin aylık ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bir takvime göre gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu ay 12.2 milyon emeklinin hesabına 5000 TL bayram ikramiyesi yatacak. Peki, emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, güncel emekli maaşı ödeme tarihleri...

Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

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Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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