Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

Emekli maaş ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündemini meşgul ediyor. Bilindiği üzere, Emeklilerin aylık ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bir takvime göre gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu ay 12.2 milyon emeklinin hesabına 5000 TL bayram ikramiyesi yatacak. Peki, emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, güncel emekli maaşı ödeme tarihleri...