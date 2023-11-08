Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi, maaş ödemeleri ne zaman? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre yeni emekli maaşı ödeme günleri

Kasım ayının ortalarına doğru gelinirken emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerine dair açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında yer alan "Emekli maaşı ödeme günleri değişti." haberlerinin ardından kafası karışan milyonlarca emekliye kesin haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Peki; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş ödemeleri ne zaman? Emekli maaş ödeme tarihi değişti mi? İşte, tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme günleri...