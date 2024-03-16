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Haberler Fotohaber Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:12

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli maaşı ödemelerini aldıkları bankalara göre promosyon ve ödül fırsatlarından yararlanan emekliler, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor merak ediyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank gibi devlet bankalarının yanı sıra özel banka promosyonları da takip ediliyor. Yüzde 50 zamla 3000 TL bayram ikramiyesi almaya hazırlanan hak sahipleri emekli promosyon kampanyalarını da kaçırmıyor. İşte, güncel tablo...

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli promosyon 2024 Mart ayı kampanyaları yayında. Maaş taşıma işlemleri ile kazanılacak banka promosyonlarına ek olarak otomatik ödeme talimatı gibi pek çok yolla ödül seçenekleri de değerlendiriliyor. Peki; en yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi bankala veriyor? İşte, detaylar...

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI RESMİYET KAZANDI!

Emeklinin bayram ikramiyesini 3000 TL yapacak yüzde 50 oranındaki zam Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplamda 6 bin TL ödeme alacak emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödeme takvimine yöneldi.

Tarihler netleşmemekle birlikte bayram öncesi yatacak ikramiyelerin Nisan ayının ilk haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

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Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM!

Emekli ikramiyesi ardından gözler bir kez daha emekli zammında olacak. 6 ayda bir zam alan emekli maaşı Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşıyor.

Bu noktada enflasyon verileri takip edilmeye başladı.

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

2024 MART AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Emekli maaşı taşıma işlemleri ile değerlendirilen banka promosyonları yenilendi. Mart ayı itibarıyla yeni avantaj çalışmalarına imza atan bankalar emekli promosyonu için adeta yarışa girdi.

İşte, Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların promosyon ödemeleri...

Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilerere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.

Öte yandan maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor.

Mobil'den müşteri olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı da kampanyalar arasında.

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