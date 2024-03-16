Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli promosyon 2024 Mart ayı kampanyaları yayında. Maaş taşıma işlemleri ile kazanılacak banka promosyonlarına ek olarak otomatik ödeme talimatı gibi pek çok yolla ödül seçenekleri de değerlendiriliyor. Peki; en yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, hangi bankala veriyor? İşte, detaylar...