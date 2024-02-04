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Haberler Fotohaber FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:03

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri 2024 belli oldu. Yeni evleneceklere destek sunacak bu çalışma Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ile afet bölgesinde uygulamaya alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonun başlangıcını duyurdu. Bakan Göktaş, 'deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler.' şeklinde konuştu. Peki; 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen Aile ve Gençlik Fonu için başvuru süreci başlıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş fona yapılacak başvuruların tarihini paylaştı. Öncelikle deprem bölgesinde uygulanacak çalışma daha sonra tüm gençler için yararlanılabilir bir fırsat haline gelecek. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman ve nereden yapılacak? İşte, o açıklama!

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI: AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulunduğu sırada 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi çalışmasının da yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvurularının tarihini paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

BAŞVURULAR 15 ŞUBAT!

İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

"Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum"

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

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