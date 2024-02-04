FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ başvuru tarihleri 2024 belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu ne zaman?

Giriş Tarihi: 04.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
12:03
Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri 2024 belli oldu. Yeni evleneceklere destek sunacak bu çalışma Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ile afet bölgesinde uygulamaya alınacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonun başlangıcını duyurdu. Bakan Göktaş, 'deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler.' şeklinde konuştu. Peki; 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, detaylar...