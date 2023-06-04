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Haberler Fotohaber Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 15:03

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Forte halka arz tarihi, fiyatı ve büyüklüğü araştırılıyor. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. talep toplama bu hafta içerisinde başlıyor. Son zamanlarda yatırımcıların en güvendiği limanları arasında yer alan Borsa İstanbul, bu hafta 4 tane talep toplamaya ev sahipliği edecek. Bist kodu Forte olan yatırım aracı için "Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Forte halka arz ne zaman? Forte halka arz kaç lot verir? İşte detaylar

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar, kaç lot verir gibi sorular yanıt arıyor. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş halka arz için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlar üzerinden talep toplama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

FORTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 8 – 9 Haziran 2023 olarak belirlendi. Aracı Kurum görevini İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek.

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Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

Pay 22,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 12.12 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak belirlendi.

Forte halka arz açıklık oranı 32.84%'dir.

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

FORTE SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

FORTE HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

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