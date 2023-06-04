Giriş Tarihi: 04.06.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 15:03

Forte halka arz ne zaman, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Forte halka arz tarihi, fiyatı ve büyüklüğü araştırılıyor. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. talep toplama bu hafta içerisinde başlıyor. Son zamanlarda yatırımcıların en güvendiği limanları arasında yer alan Borsa İstanbul, bu hafta 4 tane talep toplamaya ev sahipliği edecek. Bist kodu Forte olan yatırım aracı için "Forte halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Forte halka arz ne zaman? Forte halka arz kaç lot verir? İşte detaylar