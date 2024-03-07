Güney Koreli kadın Kocaeli’de çiftlik kurdu: Türkiye’nin yatırım altyapısı çok iyi

"KANDIRA'YI SEÇMEMİZDE İLK FAKTÖR İNSANLARIN ÇOK İYİ OLMASI"

Jonghee Son, çiftlik kurmak için Kandıra'yı tercih etmelerinde ilk önemli faktörün insanları olduğuna işaret ederek, "Sonuçta çevremizde güzel bir mahalleye ihtiyacımız var. İkinci olarak da büyük şehirlerle çevriliyiz. İstanbul yaklaşık 1,5 saatlik sürüş mesafesinde. İzmit'e artık arabayla sadece 20 dakika sürüyor çünkü yeni yol yapıldı. Bir de Sakarya, Sapanca var. Her yer çok yakın. Yani burası mükemmel bir yerdi. Kandıra'yı seçtiğimiz için asla pişman değiliz" şeklinde konuştu.

Koreli olarak uzun süre Ürdün'de yaşadığı için bir kültüre uyum sağlamanın kendisi için çok kolay olduğunu vurgulayan Son, Türk kültürünü de çok iyi tanıdığını, özellikle Türk dizilerini izlediğinde aynı duygu atmosferini yaşayabildiğini söyledi.

Son, çiftlikteki evde bakıcıların kaldığını, aile üyelerinin ise Kandıra'da yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gittiğim her yerde bana çok iyi davranan insanlar tarafından karşılanıyorum. Bana 'Nerelisin?' diyorlar. Koreli olmamı beklemedikleri için sürekli 'Özbekistanlı mısın?' diyorlar. 'Hayır ben Koreliyim' deyince çok şaşırıyorlar. Kore filmleri, Koreli şarkıcıların isimleri hakkında konuşmaya başlıyorlar. Benimle tanıştıklarına çok mutlu oluyorlar. Çok iyi ilişkiler kurdum, gerçekten mutluyum. Nereye gitsem bana gülümsüyorlar, ilişkimiz çok iyi."