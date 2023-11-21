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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA: 21,22,23,24 KASIM yeni halka arz var mı, hangi şirketler var?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 12:00

HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA: 21,22,23,24 KASIM yeni halka arz var mı, hangi şirketler var?

Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK tarafından hangi şirketler onay aldı yatırımcıların gündeminde. En son 10 Kasım'da Agrotech, Ekos ve 1000 Yatırımlar Holding şirketlerinin halka arzı onaylandı ve 14-17 Kasım aralığında şirketler talep toplama sürecini tamamladı. Daha sonrasında ise 20 Kasım'da Agrotech ve Ekos'un halka arz sonuçları açıklandı. Bu noktada ise yatırımcılar yeni halka arz olacak mı merak ediyor. Peki, halka arz takviminde 21-24 Kasım yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arzda SPK hangi şirketleri onayladı? İşte, o şirketler…

HALKA ARZ TAKVİMİ 21,22,23,24 KASIM || Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK hangi şirketleri onayladı?

Halka arz takvimi 21-22-23-24 Kasım tarih aralığında yeni şirketler var mı yatırımcılar yakından takip ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından her hafta şartlara uygunluk sağlayan şirketler onaylanarak, yatırımcıların taleplerine sunuluyor. Peki, bu hafta SPK hangi şirketleri onayladı? 21-24 KAsım yeni halka arz var mı? İşte, detaylar...

HALKA ARZ TAKVİMİ 21,22,23,24 KASIM || Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK hangi şirketleri onayladı?

KASIM 2023 HALKA ARZ

Kasım ayında 4 yeni şirket halka arz oldu. Bu şirketler yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. İşte, Kasım ayında halka arz olan şirketler sırasıyla şu şekilde;

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi

Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Anonim Şirketi

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HALKA ARZ TAKVİMİ 21,22,23,24 KASIM || Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK hangi şirketleri onayladı?

BU HAFTA 21-24 KASIM YENİ HALKA ARZ VAR MI?

21-24 Kasım tarih aralığında SPK tarafından onaylanan şirketler henüz açıklanmadı. Ancak taslak olarak bekleyen ve halka arz olacak şirketler listesi şu şekilde;

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 21,22,23,24 KASIM || Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK hangi şirketleri onayladı?

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 21,22,23,24 KASIM || Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK hangi şirketleri onayladı?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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