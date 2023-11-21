HALKA ARZ TAKVİMİNDE BU HAFTA: 21,22,23,24 KASIM yeni halka arz var mı, hangi şirketler var?

Giriş Tarihi: 21.11.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 12:00

Bu hafta yeni halka arz var mı? SPK tarafından hangi şirketler onay aldı yatırımcıların gündeminde. En son 10 Kasım'da Agrotech, Ekos ve 1000 Yatırımlar Holding şirketlerinin halka arzı onaylandı ve 14-17 Kasım aralığında şirketler talep toplama sürecini tamamladı. Daha sonrasında ise 20 Kasım'da Agrotech ve Ekos'un halka arz sonuçları açıklandı. Bu noktada ise yatırımcılar yeni halka arz olacak mı merak ediyor. Peki, halka arz takviminde 21-24 Kasım yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arzda SPK hangi şirketleri onayladı? İşte, o şirketler…