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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:10

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

Halka arz takvimi Ekim 2023 tarihleri araştırılıyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin halka arzı için onay verdi. Bu gelişme sonrası ise yatırımcılar ''SPK onayı ile 2023 Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre, Vera Konsept Gayrimenkul (VRGYO) ve Tab Gıda (TABGD) bu hafta halka arz olacak. Peki, Halka arz tarihleri ne zaman, hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, 2023 Ekim ayı halka arz takvimi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

Halka arz takvimi Ekim 2023 son dakika gelişmeleri her yeni şirket sonrası takip ediliyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında halka arz edilecek şirketler belli oldu. Yeni haftada halka arz başvurusu onaylanan 2 şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Hisse satın alımı ile ilgilenen yatırımcılar ''Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularını gündeme taşıdı. SPK açıklamasına göre; Vera Konsept Gayrimenkul ve Tab Gıda halka arz edilecek. Talep toplama tarihleri de belli oldu. Peki, halka arz olacak şirketler hangileri, hisse fiyatı ne kadar, borsada ne zaman işlem görecek? İşte bu hafta halka arz olacak şirketler…

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023: BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Halka Arz Ekim 2023 Takvimi içerisinde 2 yeni firma yer buldu. İki şirketin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onaylanmıştı.

Buna göre, Vera Konsept ve Tab Gıda bu hafta halka arz olan firmalar arasında yer alacak. Talep toplama tarihleri de belli oldu.

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HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ OLUYOR!

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Vera Konsept halka arz için talep toplama tarihleri de netleşti. Buna göre, VRGYO talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

TAB GIDA HALKA ARZ EDİLİYOR!

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 milyon 292 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ'ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

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