HALKA ARZ TAKVİMİ EKİM 2023 || Hangi şirketler ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri açıklandı mı? İşte SPK onayı alan şirketler!

Halka arz takvimi Ekim 2023 tarihleri araştırılıyor. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin halka arzı için onay verdi. Bu gelişme sonrası ise yatırımcılar ''SPK onayı ile 2023 Hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yayımlanan duyuruya göre, Vera Konsept Gayrimenkul (VRGYO) ve Tab Gıda (TABGD) bu hafta halka arz olacak. Peki, Halka arz tarihleri ne zaman, hangi şirket ne kadardan arz olacak? İşte, 2023 Ekim ayı halka arz takvimi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…