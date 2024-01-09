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Haberler Fotohaber Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:16

Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kazayı örnek göstererek bu konuda Türkiye'deki havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını, tüm olumsuzluklara karşı tatbikatlar gerçekleştiğini belirterek, "Ekiplerimiz bütün tatbikatları başarı ile tamamlayarak her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır olduklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu yaşanan büyük kazaya dikkat çekerek Türkiye'de bu konuda alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

GECE GÜNDÜZ GÖREVE HAZIRLAR

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarında görev yapan Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimlerinin, 2023 yılında tüm havalimanlarında birçok tatbikat gerçekleştirdiğini ve bu tatbikatlarda ve aldıkları eğitimlerle gece gündüz göreve hazır olduklarını söyledi.

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Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI TATBİKATLAR YAPILDI

2023 yılında tüm havalimanlarında bu kapsamda birçok tatbikat gerçekleştirildiğine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Ekiplerimizce yapılan ateşli yangın tatbikatları, acil durum tatbikatları ve diğer özel tatbikatlar başarıyla tamamlandı. Ateşli yangın tatbikatlarında, havalimanlarında meydana gelebilecek uçak kazaları veya yangınları gibi acil durumlarda ARFF birimlerinin müdahale kabiliyeti test edildi. Tatbikatlarda, yangının söndürülmesi, kazazedelere müdahale edilmesi ve tahliye işlemleri gibi unsurlar başarıyla gerçekleştirildi. Bu tatbikatların ne kadar önemli olduğu Japonya'da yaşanan uçak kazası ile bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

ACİL DURUMLARDA ARFF EKİPLERİ MÜDAHALEYE HAZIR

Acil durum tatbikatlarında ise, havalimanlarında meydana gelebilecek terör saldırıları, doğal afetler veya diğer acil durumlara müdahale senaryolarının uygulandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tatbikatlarda, ARFF birimlerinin yanı sıra diğer ilgili kurum ve kuruluşların da koordineli bir şekilde çalışması sağlandı. Gerçeğe yakın senaryolar doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikatlarla, ARFF birimlerinin ve havalimanlarının reaksiyonları ölçülerek edinilen deneyim ve tecrübeler ışığında acil durumlara karşı 7/24 hazırlıklı olunması amaçlanmaktadır. Bütün havalimanlarımızda gerçekleştirilen tatbikatlarda ARFF birimlerimiz ve havalimanlarımız acil durumlara karşı hazırlıklı olduklarını gösterdiler" açıklamasında bulundu.

Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

ARFF EKİPLERİMİZ UZMAN PERSONELİYLE AVRUPA'NIN VE DÜNYA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Son 21 yılda, diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi, ARFF hizmetlerinde de küresel ölçekte iddialı bir kuruluş haline gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ileri teknoloji kurtarma, yangın söndürme sistemlerine sahip filosunu güçlendirmeye devam ettiğini de ifade eden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yolcu güvenliği ve uçuş emniyetini ön planda tutan bir anlayışla yapılan çalışmalarla; 2002 yılında DHMİ ARFF filosunda 280 adet yangınla mücadele aracı bulunurken, 2024'de söz konusu araç sayısı 521'e yükseldi. 2012'de havalimanlarında 750 ARFF memuru görev yaparken 2024 yılında bu sayı 1.800'ü aşmış durumda. ARFF ekiplerimiz Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)'nın standart ve önerileri doğrultusunda sürekli eğitimden geçirilmektedir. Şunu iddialı bir şekilde söyleyebiliriz ki; ARFF ekiplerimiz, uluslararası standartların üzerinde aldıkları eğitim ve sahip oldukları ileri teknoloji ürünü araç filolarıyla Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ARFF ekipleri arasında yer almaktadır."

Bakan Uraloğlu ayrıca, 2023 yılında DHMİ'nin, Hava Trafik Hizmetleri elektronik altyapısını oluşturan Haberleşme, Seyrüsefer, Radar ve Hava Trafik Yönetimi sistemlerinin temin, tesis ve bakım-onarım çalışmalarına büyük hassasiyetle devam ettiğini; yapılan çalışmalar ile Türk hava sahasının daha önce olmadığı kadar emniyetli ve modern hale geldiğini bildirdi.

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