Hava trafiği güvende! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ekiplerimiz her türlü olumsuzluğa karşı göreve hazır

ARFF EKİPLERİMİZ UZMAN PERSONELİYLE AVRUPA'NIN VE DÜNYA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Son 21 yılda, diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi, ARFF hizmetlerinde de küresel ölçekte iddialı bir kuruluş haline gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ileri teknoloji kurtarma, yangın söndürme sistemlerine sahip filosunu güçlendirmeye devam ettiğini de ifade eden Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Yolcu güvenliği ve uçuş emniyetini ön planda tutan bir anlayışla yapılan çalışmalarla; 2002 yılında DHMİ ARFF filosunda 280 adet yangınla mücadele aracı bulunurken, 2024'de söz konusu araç sayısı 521'e yükseldi. 2012'de havalimanlarında 750 ARFF memuru görev yaparken 2024 yılında bu sayı 1.800'ü aşmış durumda. ARFF ekiplerimiz Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)'nın standart ve önerileri doğrultusunda sürekli eğitimden geçirilmektedir. Şunu iddialı bir şekilde söyleyebiliriz ki; ARFF ekiplerimiz, uluslararası standartların üzerinde aldıkları eğitim ve sahip oldukları ileri teknoloji ürünü araç filolarıyla Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ARFF ekipleri arasında yer almaktadır."

Bakan Uraloğlu ayrıca, 2023 yılında DHMİ'nin, Hava Trafik Hizmetleri elektronik altyapısını oluşturan Haberleşme, Seyrüsefer, Radar ve Hava Trafik Yönetimi sistemlerinin temin, tesis ve bakım-onarım çalışmalarına büyük hassasiyetle devam ettiğini; yapılan çalışmalar ile Türk hava sahasının daha önce olmadığı kadar emniyetli ve modern hale geldiğini bildirdi.