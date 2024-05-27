Hedef ilk üç! Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde 2028 vizyonu belli oldu

ZİYARETÇİ SAYISINDA DÜNYANIN 3. ÜLKESİ OLMA HEDEFİ

Türk turizminde sezonu 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bunun da sadece güneş, kum, denizle olmayacağını belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Belli bir ürüne endekslenmiş destinasyonlar var. Asya destinasyonu turisti deniz, kum, güneşe gelmez. Şemsiyeyi güneşten korunmak için kullanıyorlar. Asya turistini hedefliyoruz. En önemli hedeflerimizden... Bu yeni hedef destinasyonlarımız arasında, hızlı büyüme öngördüğümüz, THY ile de ortak proje yönetiyoruz. En önemli noktalardan biri bu. Batılı, nitelikli turisti hedefliyoruz. Hem şehir hem kültür turizmini beraber tanıtıyoruz. İstanbul artı kültür diye. Sezonu 12 aya yaymak açısından da önemli. Turizmi 81 vilayete yaymak açısından da önemli. Doğu, Güneydoğu'yu kültürel, arkeolojik değerleriyle ön plana çıkarıp oraya da turist akışını sağlamış oluyorsunuz. Öbür türlü kıyıyla sınırlı kalırsınız.

Bizim çok iddialı hedeflerimiz var. 2028'e kadar 80 milyon civarı turist hedefliyoruz. Bu sadece deniz, kum, güneşle olmaz. Hem aynı noktalara kısa dönemlere konsantre olarak da olmaz. Niteliği artırmak istiyorsanız personel istihdamı ve verimliliği gündeme getiriyor. 12 ay iş vermeniz gerekiyor. Sezon dışı dediğimiz ya da ölü sezonda yeni ürünlerle ortaya çıkmanız lazım. Kültürel, sanatsal faaliyetler, arkeoloji bunların başında. İşte bunları yan yana getirdiğiniz zaman hem sezonu 12 aya yaymış oluyorsunuz, nitelikli turist için gerekli olan nitelikli personeli istihdam etmenizin birinci koşulunu yerine getirmiş oluyorsunuz hem de arkeolojik ve kültürel planlarıyla ve diğer ürünleriyle ön plana çıkan şehirlerimize, Anadolu'nun işte Doğu, Güneydoğu gibi şehirlerine de turizmi yaymış oluyorsunuz. Türk turistlerle başta başlıyoruz o bölgelere girmeye. Aşamalı olarak yabancı turistleri de yoğunlaştırarak süreci hızlandırmış oluyoruz. Ben göreve geldiğimde biz 7. sıradaydık dünyada, şu anda 4. sıradayız. Şimdi hedefimiz ilk 3'e girmek. İlk 3'e girmek dediğinizde sayı 20 milyon artıyor. Öyle iddialı bir sayı ki bu. Çin, ABD, İspanya, Fransa, önemli rakiplerimiz var. En son İtalya'yı geçtik, 4'üncülüğe geldik. Biz 2028'de 80 milyon civarında ziyaretçi çekerek ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz."

Türkiye'nin geçen yıl turist başına gecelik gelirde 93 doları gördüğünü, bu yıl ise hedeflerinin 103 dolar olduğunu aktaran Ersoy, 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 dolara çıkarmayı öngördükleri bilgisini verdi.