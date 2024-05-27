Hedef ilk üç! Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde 2028 vizyonu belli oldu

"60 YILLIK ÇALIŞMANIN 4 YILDA YAPILMASINI HEDEFLİYORUZ"
Şanlıurfa'nın tarihiyle, gastronomisiyle inanılmaz bir şehir olduğunu dile getiren Ersoy, bölgenin büyük turizm potansiyeli barındırdığını ancak bundan yeterince pay alamadığını ifade etti.
Yoğun bir tanıtımla, yatak kapasitesini artırarak bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını anlatan Ersoy, festivalin gerçekleştiği şehirlerin başta Türkiye olmak üzere dünyada markalaşmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.
Festivalin turizme de etki edecek bir özelliğinin olduğuna işaret eden Ersoy, program tarihini artık 1 yıl önceden açıklayacaklarını, uluslararası etkinliklerin daha da artmasını istediklerini ifade etti.
Ersoy, festival sırasında bütün otellerin dolduğunu, şehirlerde hareketliliğin oluştuğunu, uçaklarda yer bulunamadığını belirterek, 2028'de festival gerçekleştirilecek şehir sayısını 35'e çıkarmak istediklerini kaydetti.
Festivallere katılan sanatçıların, sanat kurumlarının büyük özveride bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, "Uygun şartlarda katılıyorlar, her türlü desteği veriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Medya temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, Müzekart sayesinde sembolik bir fiyatla insanların 350'den fazla müzeye, ören yerine girme imkanı bulduğunu, kartın 1 Haziran'dan itibaren tamamen dijitalleşeceğini söyledi.
Arkeolojik kazıları 12 aya yayacaklarını, eskiden 45-60 gün arasında kazı yapıldığını ve çok fazla bir çalışma olmadan sürecin bittiğini anlatan Ersoy, finansal destek sağladıklarını, 12 ay çalışma yapamayacak hocaları değiştirdiklerini, 60 yıllık çalışmanın 4 yılda yapılmasını hedeflediklerini dile getirdi.
Eskiden ören yerinde bir noktada yapılan kazı çalışmasının şimdi 15-20 yerde yapıldığını, yabancı kazı başkanlarının görevine son vermediklerini ancak her birine koordinatör Türk kazı başkanı gönderdiklerini bildiren Ersoy, "163 yıl sonra her yer millileşti. 163 yıllık serüvendir, bu Efes'le başladı. 163 yıl sonra ülkemizdeki bütün kazı noktaları Türk kazı başkanlıkları nezaretinde kazılır hale geldi. Yabancıları dışlamadık. Projenizi getirin dedik. 500 metrekarede çalışacaksın ama 50 dönümü işgal ediyorsun. Benim kazı başkanım bilecek dedik." değerlendirmesinde bulundu.