Giriş Tarihi: 09.02.2022 08:29Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 10:39
İstanbul'da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2021 verilerine göre hangi ilden kaç kişinin yaşadığı belli oldu!
İstanbul, Türkiye ve dünyanın en gözde şehirlerinin başında geliyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği şehir, ekonomi ve kültürün merkezi. TÜİK'in 2021 nüfus verilerine göre de; İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından iç-göç alan şehir ile ilgili en çok merak edilen nüfus verilerinden biri şehirde hangi ilden kaç kişinin yaşadığı. İşte 16 milyona yaklaşan nüfusu ile 'İstanbul'da aslen en çok nereli var?' sorusunun yanıtı!