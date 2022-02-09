İstanbul’da en çok aslen nereli yaşıyor? TÜİK 2021 verilerine göre hangi ilden kaç kişinin yaşadığı belli oldu!

Türkiye'nin yeni nüfusu TÜİK verilerine göre; 84 milyon 680 bin 273 oldu. İstanbul'da yaşayanların sayısı ise 15 milyon 840 bin 900! Buna göre; Türkiye'nin nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Fakat; Nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı...