Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:28

Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!

Geçen hafta talep toplama aşamasını tamamlayan şirketlerden Kaleseramik'in halka arz sonuçları açıklandı. Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği halka arz sürecinde 25 TL'den pay satışı gerçekleştirirken yatırımcılar şimdi "Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şirket halka arzında toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Peki, Kaleseramik borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm bu detaylar.