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Haberler Fotohaber Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:28

Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!

Geçen hafta talep toplama aşamasını tamamlayan şirketlerden Kaleseramik'in halka arz sonuçları açıklandı. Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği halka arz sürecinde 25 TL'den pay satışı gerçekleştirirken yatırımcılar şimdi "Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada şirket halka arzında toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Peki, Kaleseramik borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm bu detaylar.

Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!

Kaleseramik borsada ne zaman işlem görecek sorusu talep toplama sürecinin sonuçlanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Geçen hafta talep toplama aşamasını tamamlayan şirketlerden şirketin halka arz sonuçları açıklanırken toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alındığı bildirildi. Peki, Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sürecine dair detaylar.

Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!

Kaleseramik halka arz sonuçları açıklandı!

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Kaleseramik halka arzında toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,6 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplandı. Buna göre halka arz planan tahsisat toplamının 3,3 katı kadar talep toplanmış oldu.

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Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!

Talep toplama sürecinin ardından 1.917.446 yurt içi bireysel yatırımcıya tahsisat gerçekleşirken toplamda 1.919.116 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.
Halka arz sonucunda;

%79,00'ına denk gelen 86.418.467 adet pay yurt içi bireysel yatırımcılara
%1,00'ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu çalışanlarına
%20,00'ına denk gelen 21.878.093 adet pay yurt içi kurumsal yatırımcılara

dağıtıldı.

Kaleseramik halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kaleseramik halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı!

KALE SERAMİK (KLSER) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kaleseramik halka arzın borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. KLSER'in 27 Temmuz tarihinde borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

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