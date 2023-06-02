Katılımevim halka arz oluyor! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Katılımevim halka arz tarihleri araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler bekleniyor. Bu noktada yatırımcılar, "Katılımevim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzında aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş olacak. Peki, Katılımevim hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, KTLEV Katılımevim halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.