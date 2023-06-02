Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Katılımevim halka arz oluyor! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 15:41

Katılımevim halka arz oluyor! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Katılımevim halka arz tarihleri araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler bekleniyor. Bu noktada yatırımcılar, "Katılımevim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzında aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş olacak. Peki, Katılımevim hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, KTLEV Katılımevim halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.

Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim halka arz tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Talep toplama işlemleri için şirket tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. KTLEV Bist koduyla Ana Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 13,43 TL olarak belirlendi. Peki, Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, KTLEV Katılımevim hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

KTLEV TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | KATILIMEVİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 150 milyon TL olan sermayesinin 180 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 30 milyon TL pay ile birlikte mevcut ortaklardan Serdar Turhan'a ait 24 milyon TL nominal değerli pay ve Ömer Burkay'a ait 6 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli payları halka arz edecek.

Kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firması olan Katılımevim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

Katılımevim halka arz tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

KATILIMEVİM HİSSE KODU NEDİR?

Katılımevim hisse kodu #KTLEV olarak belirlendi. Şirket payları Ana Pazar'da işlem görecek.

Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

KATILIMEVİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Katılımevim hisse fiyatı 13,43 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 13,43 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

150.000.000 TL sermayeye sahip Katılımevim, halka arz süreci sonunda 30.000.000 TL'lik sermaye artışına giderek, 180.000.000 TL toplam sermayeye ulaşacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 805 Milyon TL olarak açıklandı.

Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? KTLEV Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

KATILIMEVİM KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Katılımevim halka arzında toplamda 30,000,000 Lot pay dağıtılacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Dağıtılacak payların yüzde 25'i halka açık olacak.

SON DAKİKA