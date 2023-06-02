Katılımevim halka arz oluyor! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

KTLEV TALEP TOPLAMA TARİHLERİ | KATILIMEVİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 150 milyon TL olan sermayesinin 180 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 30 milyon TL pay ile birlikte mevcut ortaklardan Serdar Turhan'a ait 24 milyon TL nominal değerli pay ve Ömer Burkay'a ait 6 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli payları halka arz edecek.

Kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firması olan Katılımevim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

Katılımevim halka arz tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.