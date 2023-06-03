Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? (KTLEV) Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Katılımevim halka arz tarihleri son dakika açıklandı! Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Şirketin halka arzında talep toplama tarihleri duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Katılımevim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin talep toplama süreci 2 iş günü sürecek olup 60,000,000 Lot dağıtılacak. Peki, Katılımevim hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, KTLEV Katılımevim halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.