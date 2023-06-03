Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? (KTLEV) Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim halka arz tarihleri belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 2 gün sürecek. KTLEV Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kolları sıvadı. Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 25,00 TL olarak duyuruldu. Peki, Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, KTLEV Katılımevim hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar hakkında merak edilen tüm detaylar…