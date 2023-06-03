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Haberler Fotohaber Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? (KTLEV) Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:20

Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verir? (KTLEV) Katılımevim halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Katılımevim halka arz tarihleri son dakika açıklandı! Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Şirketin halka arzında talep toplama tarihleri duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "Katılımevim halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin talep toplama süreci 2 iş günü sürecek olup 60,000,000 Lot dağıtılacak. Peki, Katılımevim hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, KTLEV Katılımevim halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.

Katılımevim halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Katılımevim halka arz tarihleri belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 2 gün sürecek. KTLEV Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kolları sıvadı. Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 25,00 TL olarak duyuruldu. Peki, Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, KTLEV Katılımevim hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar hakkında merak edilen tüm detaylar…

Katılımevim halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! KATILIMEVİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onayladı.

Kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firması olan Katılımevim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

Katılımevim halka arz tarihleri 6-7 Haziran 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 6 Haziran Salı saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 7 Haziran Çarşamba saat 17.00'de sona erecek.

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Katılımevim halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

KATILIMEVİM HİSSE KODU NEDİR?

Katılımevim hisse kodu #KTLEV olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Katılımevim halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

KATILIMEVİM HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Katılımevim hisse fiyatı 13,43 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 13,43 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

150.000.000 TL sermayeye sahip Katılımevim, halka arz süreci sonunda 30.000.000 TL'lik sermaye artışına giderek, 180.000.000 TL toplam sermayeye ulaşacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 805 Milyon TL olarak açıklandı.

Katılımevim halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu! KTLEV Katılımevim halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir?

KATILIMEVİM KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Katılımevim halka arzında toplamda 30,000,000 Lot pay dağıtılacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Dağıtılacak payların yüzde 25'i halka açık olacak.

Dağıtılacak Pay Mktarı (Olası)

- 1 Mlyon katılım: 60 Lot (806 TL).

- 1.2 Mlyon katılım: 50 Lot (672 TL).

- 1.4 Mlyon katılım: 43 Lot (578 TL).

- 1.6 Mlyon katılım: 38 Lot (511 TL).

- 1.8 Mlyon katılım: 33 Lot (444 TL).

- 2 Mlyon katılım: 30 Lot (403 TL).

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