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Haberler Fotohaber KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:03

KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

Lokanta ve kafelerde yeni KDV oranları son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte kafe, lokanta, pastane gibi işletmelerde kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. internet üzerinden, telefonla ya da gel-al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı oran uygulanacak. Peki, Lokanta ve kafelerde KDV oranları değişti mi, yüzde kaç oldu? İşte, 2024 Yeni Katma Değer Vergisi (KDV) oranları son durum…

KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

KDV oranları son dakika değişti! 27 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranları artırıldı. Söz konusu tebliğ, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Peki; Lokanta ve kafelerde KDV oranları değişti mi, yüzde kaç oldu? İşte, 27 Nisan tarihli Resmi Gazete kararı sonrası 2024 Yeni Katma Değer Vergisi oranları!

KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

SON DAKİKA: LOKANTA VE KAFELERE KDV DÜZENLEMESİ!

27 Nisan 2024 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gitti.

Yapılacak değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 Tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan, 'yüzde 8' ibareleri 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibareleri ise 'yüzde 20' olarak düzenlenecek.

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KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

LOKANTA VE KAFELERDE KDV ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Düzenlemeyle birlikte lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise, yüzde 20'ye çıkarıldı.

Kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. Aynı zamanda, internet üzerinden, telefonla ya da gel- al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı KDV oranı uygulanacak.

KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

Yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin, iş yeri ruhsatı olmadan müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi alanlarda hizmet sunmaları durumunda, bu alanlarda gerçekleştirdikleri satışlar da ilgili kapsamda değerlendirilecek.

Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceği Resmi Gazete'de belirtildi.

KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

İŞTE RESMİ GAZETE KARARI!

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.) bölümünde yer alan "(%8)" ibareleri "(%10)", "(%18)" ibareleri "(%20)" şeklinde değiştirilmiş, aynı Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "1/1/2008 tarihinden itibaren" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

"Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.

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