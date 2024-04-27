KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

SON DAKİKA: LOKANTA VE KAFELERE KDV DÜZENLEMESİ!

27 Nisan 2024 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gitti.

Yapılacak değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 Tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan, 'yüzde 8' ibareleri 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibareleri ise 'yüzde 20' olarak düzenlenecek.