KDV DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA: Lokanta ve kafelerde yeni dönem! 2024 Katma Değer Vergisi KDV oranları arttı mı, yüzde kaç oldu?

Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:03
Lokanta ve kafelerde yeni KDV oranları son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelerde uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yükseltildi. Düzenlemeyle birlikte kafe, lokanta, pastane gibi işletmelerde kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. internet üzerinden, telefonla ya da gel-al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı oran uygulanacak. Peki, Lokanta ve kafelerde KDV oranları değişti mi, yüzde kaç oldu? İşte, 2024 Yeni Katma Değer Vergisi (KDV) oranları son durum…