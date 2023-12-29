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Haberler Fotohaber YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:03

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında 2024 yılı için geçerli asgari ücret miktarını açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücret rakamını 17.002 TL olarak açıkladı. Asgari ücret zammı sonrası pek çok kalemin fiyatları değişecek. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2024? İşte, detaylar...

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

2024 yılına az bir süre kala, yeni yılda kıdem tazminatı ne kadar olacak merak ediliyor. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin tazminat taban tutarı da değişiyor. Enflasyon ve refah payı ile belli olacak memur zammı ile birlikte tavan ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki 2024 Ocak zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

Bakanlık olarak bu süreçte asli görevimiz, işçi ve işveren temsilcileri arasından bir hakem rolü benimsemekti. Gerek işveren tarafı, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmış durumda.

700 TL'si devlet desteği olmak üzere yeni asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi.

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YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması İş Kanunu kapsamında yer alan hususlara göre yapılır. Dolayısıyla Türkiye'de bu tutar hesaplanırken işçinin çalışma süresi ile son brüt maaşı gibi temel unsurlar dikkate alınır. Bu bağlamda kıdem tazminatı tutarının brüt maaş, katsayı ve kıdem tazminatı oranı gibi değerlerin çarpımına eşit olduğu söylenebilir. Söz edilen hesaplamada yer alan katsayı değeri 30 gün olarak belirtilebilir.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

Asgari ücretle çalışan bireylerin kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler

İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler

İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

Ek bilgi: Yukarıda sıralanan durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanılabilmesi için çalışan kişinin mevcut iş yerinde en az 1 sene boyunca hizmet vermiş olması beklenmektedir.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?

2024 KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor.

Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır

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