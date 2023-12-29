Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:03
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 || Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL?
Asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında 2024 yılı için geçerli asgari ücret miktarını açıkladı. Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücret rakamını 17.002 TL olarak açıkladı. Asgari ücret zammı sonrası pek çok kalemin fiyatları değişecek. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu 2024? İşte, detaylar...