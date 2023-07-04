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Haberler Fotohaber Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 hesaplama: Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:33

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 hesaplama: Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı ile Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı ise 13 bin 312 lira oldu. Enflasyon rakamları ile belli olacak emekli ve memur zammı ile tavan ücreti de artış yaşayacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. En az bir yıl çalışmak şartı ile hak kazanılan işçinin tazminat ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Peki, temmuz zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, yanıtlar…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA 2023 | Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

Zamlı kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücretlinin tazminat üst sınırı değişirken bu kez emekli memur zammı ile tüm işçilerin oranı belli olacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde. Enflasyon ve refah payı ile belli olacak yeni maaşlar ile birlikte tavan ücreti de değişecek. Peki, 2023 Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA 2023 | Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı arttı. En düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 lira olarak ödeniyordu. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyordu.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı ise 13 bin 312 lira oldu.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA 2023 | Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNETİ TAVANI TEMMUZ 2023 NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranları ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA 2023 | Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, belirli süre çalıştıktan sonra işten ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para olarak bilinmektedir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA 2023 | Temmuz memur zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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