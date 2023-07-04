Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 hesaplama: Temmuz zammı ile yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı ile Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya yükseldi. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı ise 13 bin 312 lira oldu. Enflasyon rakamları ile belli olacak emekli ve memur zammı ile tavan ücreti de artış yaşayacak. Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. En az bir yıl çalışmak şartı ile hak kazanılan işçinin tazminat ücreti her yıl yeniden belirleniyor. Peki, temmuz zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, yanıtlar…