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Haberler Fotohaber Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:08

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Nisan ayına ilişkin enflasyon oranı açıklandıktan sonra kira artış oranı gündeme gelecek. 3 Mayıs Çarşamba enflasyon oranı belli olacak. Ancak bilindiği üzere Konut kiraları bakımından getirilen bir artış sınırlaması bulunuyor. Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı olacak mı, ne kadar, kaç TL?

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

TÜİK tarafından belirlenecek olan nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarında olacak. Bu ay kira sözleşmesi yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

KİRA DÜZENLEMESİ

Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25'in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25'lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.

Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.

Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

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