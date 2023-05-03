Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2023 Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.05.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 07:08

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Nisan ayına ilişkin enflasyon oranı açıklandıktan sonra kira artış oranı gündeme gelecek. 3 Mayıs Çarşamba enflasyon oranı belli olacak. Ancak bilindiği üzere Konut kiraları bakımından getirilen bir artış sınırlaması bulunuyor. Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mayıs TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı olacak mı, ne kadar, kaç TL?