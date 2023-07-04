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Haberler Fotohaber KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 20:47

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranı Temmuz 2023, TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyonu TEFE-TÜFE oranları ile araştırılıyor. Emekli ve memur zammını da belirleyecek rakamlar konut ve işyeri kira artış hesaplama işlemlerini başlatacak. Bir süredir uygulanmaya devam eden yüzde 25 sınırı devam edecek mi merak ediliyor. Sözleşmesini yenileyecek olanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşyeri kira zam oranı nasıl hesaplanır araştırmaları da başladı. Peki, kira artış oranı uzatıldı mı? İşte, cevaplar…

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE); Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılıyor. Kira artış oranı Temmuz 2023 ne zaman açıklanacak, yüzde 25 sınırı devam ediyor mu soruları yanıt arıyor. Konut ve işyeri kira zammı oranı ile her sözleşme zamanı artış yaşayan kiralar için oran enflasyona göre hesaplanıyor. Peki, Temmuz kira artışı açıklandı mı? İşte, kira artış oranı işyeri ve konut yüzdeleri…

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamları belli oluyor. Memur ve emekli zammınd altı sınırı belirleyecek rakamlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor.

TÜİK enflasyon verilerini 5 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

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KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ ORANI UZATILDI MI?

Kira artışı hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

Buna göre 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 kira zammı uygulamasına devam edilecek. Bu sınır sadce konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verileri şöyle: Tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

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