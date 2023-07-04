Giriş Tarihi: 04.07.2023 20:46 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 20:47

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA 2023 | Temmuz kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Haziran enflasyonu ile kira zammı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranı Temmuz 2023, TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyonu TEFE-TÜFE oranları ile araştırılıyor. Emekli ve memur zammını da belirleyecek rakamlar konut ve işyeri kira artış hesaplama işlemlerini başlatacak. Bir süredir uygulanmaya devam eden yüzde 25 sınırı devam edecek mi merak ediliyor. Sözleşmesini yenileyecek olanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşyeri kira zam oranı nasıl hesaplanır araştırmaları da başladı. Peki, kira artış oranı uzatıldı mı? İşte, cevaplar…