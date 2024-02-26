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Giriş Tarihi: 26.02.2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 17:32

Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

Kira beyannamesi 2024 hesaplama ve ödeme ekranı gayrimenkul sahipleri tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca mal sahibini ilgilendiren vergi beyanında ilk taksit ödemeleri, Mart ayında başlayacak. Mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek. Hesaplama yapılırken ilk önce konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Peki, Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman? İşte, 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

Kira beyannamesi 2024 yılı için gündemdeki yerini aldı. Kira geliri elde eden kişiler, gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) beyanda bulunmak ve vergi ödemek zorundadır. Bu ödeme yılın ilk aylarında yapılır. Tarihin yaklaşmasıyla ev sahibi olup kira geliri elde edenler, kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024 Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, gelir beyannamesi son gün ne zaman? İşte, Kira gelir vergisi hesaplama 2024 bilgileri.

Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin her yıl mart ayında Maliye'ye beyanname vermesi gerekiyor.

Buna göre; mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

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Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

KİRA BEYANNAMESİ SINIRI NE OLDU?

2024 yılı için yıllık 33 bin lira, aylık ise 2 bin 750 lira üzerindeki kira gelirleri beyan edilmeli. Aksi durumda usulsüzlük kapsamında cezalar ve faizli ödeme yükümlülükleri bulunuyor.

Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Belirli miktarı aşacak şekilde konut kira gelirleri ya da işyeri kira gelirleri elde eden mülk sahipleri, yılın ilk aylarında bu geliri beyan etmek zorundadır. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı dokümandır.

Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL, NEREYE VERİLİR?

Mülkünü kiraya veren kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden gelirlerini beyan edebilir. Ayrıca ikametgahın bulunduğu ilçedeki vergi dairesi üzerinden de bu işlem yapılabilir.

Bir diğer yöntem ise 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereği elektronik beyanname gönderme yetkisi almış aracı meslek gruplarını (serbest muhasebeciler, yeminli muhasebeciler vb.) kullanmaktır.

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