Giriş Tarihi: 26.02.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
17:32
Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?
Kira beyannamesi 2024 hesaplama ve ödeme ekranı gayrimenkul sahipleri tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca mal sahibini ilgilendiren vergi beyanında ilk taksit ödemeleri, Mart ayında başlayacak. Mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek. Hesaplama yapılırken ilk önce konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Peki, Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman? İşte, 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler...