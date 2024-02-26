Kira gelir vergisi hesaplama 2024 ve ödeme ekranı: Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, son gün ne zaman?

Kira beyannamesi 2024 yılı için gündemdeki yerini aldı. Kira geliri elde eden kişiler, gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) beyanda bulunmak ve vergi ödemek zorundadır. Bu ödeme yılın ilk aylarında yapılır. Tarihin yaklaşmasıyla ev sahibi olup kira geliri elde edenler, kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2024 Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, gelir beyannamesi son gün ne zaman? İşte, Kira gelir vergisi hesaplama 2024 bilgileri.