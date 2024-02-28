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Haberler Fotohaber Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:46

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kredi kartı aidatlarına fahiş zam geldi. Bankalar, aidatları yüzde 70 artırdı. Böylece yılda bir defa alınan bu ücret, 1500 TL'ye kadar yükseldi. Alınan zam kararı vatandaşların tepkisini çekti. Uzmanlar ise iade talebi oluşturulmasını öneriyor. Peki; Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır? İşte, kart aidatını alma formülü

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

Kredi kartı aidatlarına zam yapıldı. Yüzde 70 artış sonrası kredi kartı aidatları, 400 ile 1500 TL aralığına yükseldi. Bu ücret, kredi kartı kullanıcılarından yılda bir defa alınıyor. Türkiye'de 117.7 milyon kredi kartı olduğu düşünüldüğünde, bankalar aidat adı altında vatandaştan neredeyse 50 milyar TL TL kazanıyor. Peki; Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır? İşte kredi kartı aidatını alma formülü…

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

KREDİ KART AİDATLARINA ZAM!

Bankalar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar aldı. Kredi kartı aidatları yüzde 70 artırıldı. Yapılan zam sonrası yılda bir defa alınan bu ücret, 400 ile 1.500 TL arasına çıktı.

Türkiye'de 117.7 milyon kredi kartı olduğu düşünüldüğünde, bankalar aidat adı altında vatandaştan neredeyse 50 milyar TL para topluyor.

Uzmanlar ise iade talebi oluşturulmasını öneriyor.

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Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

ŞARTLARA UYMUYORLAR

SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre;

Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.

Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara gelen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da göz ardı edildiği öğrenildi.

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

ŞİKÂYETİN 3'TE BİRİ AİDAT

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor. Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, hâlâ vatandaşa da kart aidatı çıkarıyor" dedi. Bankaların yasa gereği kendilerine getirilen onay alma şartını uygulamadığını belirten Küçük, "Bankalar bir ay önce kredi kartı ekstrelerine sonraki ay aidat kesileceğini yazarak vatandaşların onayını bu yöntemle aldıklarını savunuyorlar. Ancak bu bir onay mekanizması asla olamaz. Bu sebeple bankalar bu süreci doğru işletmiyor. Bankalar yine yasa gereği burada vatandaşlara aidatsız bir karta geçiş önceliği sunmaları gerekirken, yasa kapsamı dışında para puan ve harcama sözü gibi taahhütlerle aidatları iptal ediyor" diye konuştu.

Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

ÖDENEN KART AİDATININ İADESİ NASIL ALINIR?

Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:

İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz. Bankadan olumsuz bir yanıt alınması veya bir ay içinde herhangi bir geri dönüş sağlanmaması durumunda, hukuki prosedürlere başvurun.

E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İkâmet ettiğiniz ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne şahsi olarak ekstrenizle de başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz. Tüketici hakem heyeti, talebe en geç 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt iletecek. Olumsuz yanıt gelirse Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz.

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