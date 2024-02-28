Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat: İşte para iadesi almanın formülü! Kredi kartı aidatı nasıl geri alınır?

ÖDENEN KART AİDATININ İADESİ NASIL ALINIR?

Ekstrenize tanımlanan kredi kartı aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödediyseniz geçmişe dönük itiraz edip yaptığınız ödeme için iade talebi oluşturma hakkınız var. Bu işlemi üç farklı yolla yapabilirsiniz:

İade talebinize dair detayları içeren bir dilekçe ve ekstre ile ilgili bankanın şubesinden işlem yapabilirsiniz. Bankadan olumsuz bir yanıt alınması veya bir ay içinde herhangi bir geri dönüş sağlanmaması durumunda, hukuki prosedürlere başvurun.

E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

İkâmet ettiğiniz ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne şahsi olarak ekstrenizle de başvuru yapabilir, aidat bedelinin iadesini talep edebilirsiniz. Tüketici hakem heyeti, talebe en geç 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt iletecek. Olumsuz yanıt gelirse Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz.